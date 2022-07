Recensione Pixel 6a, il piccolo capolavoro di Google. Sensore vecchio fa buona foto (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Pixel 6a è l'insieme di nuove tecnologie di imaging di Google abbinate a sensori fotografici già visti fin dal Pixel 3. Oltre alle migliorie del sistema operativo, la miscela di vecchio e nuovo fa capire quanto sia possibile spremere in modo fruttuoso componenti che invece vengono abbandonati troppo presto.... Leggi su dday (Di giovedì 21 luglio 2022) Il6a è l'insieme di nuove tecnologie di imaging diabbinate a sensorigrafici già visti fin dal3. Oltre alle migliorie del sistema operativo, la miscela die nuovo fa capire quanto sia possibile spremere in modo fruttuoso componenti che invece vengono abbandonati troppo presto....

Digital_Day : Lo aspettavano in tanti. Con le cuffie gratis è un best buy - NikoPasian : @Sgnoogle @getpeid Lo so, la tua recensione trasudava passione ed è stata determinante sul mio acquisto, ma non è c… - alisander91 : RT @PokeMillennium: APICO, Recensione: un'adorabile avventura tra api, crafting e pixel art Articolo di @alsiander91 #PokemonMillennium #Ni… - karmahoneyproj : RT @PokeMillennium: APICO, Recensione: un'adorabile avventura tra api, crafting e pixel art Articolo di @alsiander91 #PokemonMillennium #Ni… - MirkoOrvieto : RT @PokeMillennium: APICO, Recensione: un'adorabile avventura tra api, crafting e pixel art Articolo di @alsiander91 #PokemonMillennium #Ni… -