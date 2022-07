Picchetto d' onore per la carabiniera e la sua sposa

(Di giovedì 21 luglio 2022) L'amore era nato otto anni fa a Cefalù. E nel paese marinaro del Palermitano Elena e Claudia hanno voluto unirsi civilmente. Un matrimonio come tanti, che non ha tralasciato ogni momento rituale con ...

DirettaSicilia : Carabiniera sposa la sua lei a Cefalù, picchetto d’onore e baci - benjamn_boliche : La presidente del Senato, Elisabetta Casellati è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: La presidente del Senato, Elisabetta Casellati è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Matta… - carolpantanifi : RT @Agenzia_Ansa: La presidente del Senato, Elisabetta Casellati è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Matta… - Agenzia_Ansa : La presidente del Senato, Elisabetta Casellati è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio… -

Un matrimonio come tanti, che non ha tralasciato ogni momento rituale con ild'dei carabinieri che hanno composto il ponte di sciabole sulle note di Gabriel's Oboe composto da Ennio ...d'e alta uniforme per l'unione civile avvenuta a Cefalù dopo 8 anni ...La presidente del Senato, Elisabetta Casellati e' giunta al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad ...L'amore era nato otto anni fa a Cefalù. E nel paese marinaro del Palermitano Elena e Claudia hanno voluto unirsi civilmente. (ANSA) ...