Morto Luciano Nizzola | ex presidente della Lega Calcio e della FIGC

È Morto nel pomeriggio di ieri, all'età di 89 anni, l'avvocato Luciano Nizzola, presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996 e quindi presidente della FIGC fino al 2000. La Lega Serie A, esprimendo il proprio cordoglio, sottolinea che "sotto la sua gestione il Calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa

