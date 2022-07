Miriam Margolyes: "Arnold Schwarzenegger mi fece un peto in faccia sul set di Giorni contati" (Di giovedì 21 luglio 2022) Miriam Margolyes ha affermato che Arnold Schwarzenegger le scorreggiò in faccia sul set di Giorni contati - End of Days, un film del 1999 diretto da Peter Hyams. Durante un episodio del podcast "I've Got News for You" Miriam Margolyes, nota principalmente per aver recitato nel franchiste di Harry Potter, ha recentemente affermato che Arnold Schwarzenegger le ha deliberatamente fatto un peto in faccia mentre i due stavano girando il film horror del 1999 intitolato Giorni contati - End of Days. Quando le è stato chiesto di parlare del co-protagonista che ha odiato di più nel corso degli anni la Margolyes ha immediatamente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022)ha affermato chele scorreggiò insul set di- End of Days, un film del 1999 diretto da Peter Hyams. Durante un episodio del podcast "I've Got News for You", nota principalmente per aver recitato nel franchiste di Harry Potter, ha recentemente affermato chele ha deliberatamente fatto uninmentre i due stavano girando il film horror del 1999 intitolato- End of Days. Quando le è stato chiesto di parlare del co-protagonista che ha odiato di più nel corso degli anni laha immediatamente ...

