Milano, una 24enne scopre di avere un aneurisma gigante nel cervello. Un intervento con strumentazione in 3D le salva la vita (Di giovedì 21 luglio 2022) Anna (nome di fantasia), una ragazza veneta di 24 anni, è stata sottoposta ad un intervento salvavita per rimuovere un aneurisma gigante al cervello. Era di circa 4 centrimetri, ma soprattutto aveva un rischio di rottura molto alto e le provocava forti mal di testa. A salvarla è stato un intervento di sette ore, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano con l’utilizzo di un esoscopio chirurgico in 3D. La sua vita è cambiata da un momento all’altro: dopo una visita in pronto soccorso i medici le hanno comunicato la diagnosi e la difficoltà di intervenire chirurgicamente. Da quel momento è partito il giro degli specialisti, ma ogni volta il verdetto era lo stesso: “Concreto ed imminente pericolo di morte, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Anna (nome di fantasia), una ragazza veneta di 24 anni, è stata sottoposta ad unper rimuovere unal. Era di circa 4 centrimetri, ma soprattutto aveva un rischio di rottura molto alto e le provocava forti mal di testa. Arla è stato undi sette ore, eseguito all’ospedale Niguarda dicon l’utilizzo di un esoscopio chirurgico in 3D. La suaè cambiata da un momento all’altro: dopo una visita in pronto soccorso i medici le hanno comunicato la diagnosi e la difficoltà di intervenire chirurgicamente. Da quel momento è partito il giro degli specialisti, ma ogni volta il verdetto era lo stesso: “Concreto ed imminente pericolo di morte, senza ...

