Mario Draghi, le dimissioni: come si è arrivati alla crisi di governo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo Draghi è caduto giovedì 21 luglio. L’ex presidente della Banca centrale europea si è recato giovedì 21 luglio dalla Camera — dopo aver ottenuto la fiducia al Senato — al Quirinale da Sergio Mattarella Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè caduto giovedì 21 luglio. L’ex presidente della Banca centrale europea si è recato giovedì 21 luglio dCamera — dopo aver ottenuto la fiducia al Senato — al Quirinale da Sergio Mattarella

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - Antonio99284224 : @BITCHYFit Se ci sarà Mario Draghi. - BlogGiornale : RT @ricpuglisi: Un paese di 60 milioni di abitanti che dipende dalla presenza di Mario Draghi come presidente del consiglio (o della repubb… -