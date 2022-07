TuttoAndroid : La serie Redmi K60 potrebbe avere un display 2K e Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -

Xiaomi ha lanciato laK50 in Cina all'inizio dell'anno. L'azienda ha lanciato i modelliK50, K50 Pro e K50 Gaming Edition in Cina. Xiaomi ha anche lanciato il K50i in India, che è un rebranded del...fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Sunset Orange 329.99 249.99 Compra ora TOP : Xiaomi... Smart TV 43"AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, 2021, DVB - T2, Grigio (Titan ...Qualche giorno fa abbiamo appreso dell'imminente POCO M5s, smartphone mid-range di buone prospettive che sarà rebrand di un Redmi del 2021. Il brand affiliato a Xiaomi però ha già in progetto ed in pr ...La serie K50 non è ancora giunta al capolinea e si prepara a ricevere una nuova aggiunta: sarà il primo Redmi con Snapdragon 8+ Gen 1. Nonostante ciò cominciano già ad arrivare le prime indiscrezioni ...