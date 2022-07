La Bce contro l' inflazione ma lo scudo anti spread non aiuta l' Italia

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 luglio 2022) La scelta della BCE di alzare i tassi di interesse di 0,50 puntilo 0,25 annunciato a giugno e atteso dai mercati, segna la fine dell’era dei tassi negativi e conferma che a Francoforte hanno oggi molta forza i falchi che chiedono misure immediate per fermare l’. Era dal luglio 2011 che l’Eurotower non interveniva con tanta decisione sull’andamento dei tassi di interesse. Un decennio in cui l’Europa ha dovuto affrontare prima gli effetti della grande crisi economica innescata dalla bolla dei mutui e poi le conseguenze della pandemia. L’aumento di 0,50, cui da settembre potrà quasi certamente fare seguito una nuova stagione di rialzi – lo ha scritto la stessa BCE nella nota di accompagnamento al provvedimento: "Nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse" -, è stato ...