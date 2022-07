Juventus, trequartista cercasi: è tutta “colpa” di Dybala (Di giovedì 21 luglio 2022) La Juve ha messo ormai le mani su un grande giocatore che avrà il compito non facile di rimpiazzare Paulo Dybala ormai prossimo alla Roma. Aver perso un giocatore come Paulo Dybala sicuramente penalizzerà moltissimo la Juventus per la prossima stagione, considerando come la Joya argentina sia sicuramente uno di quegli elementi in grado di far fare il salto di qualità qualsiasi squadra, ma per fortuna è stato quanto meno scongiurato il suo passaggio agli eterni rivali dell’Inter. LaPresseRiuscire a diventare un numero 10 di altissimo livello come è stato Paulo Dybala nella storia della Juventus non è sicuramente un qualcosa di facile, considerando soprattutto come il ragazzo sia arrivato davvero molto giovane per sostituire il connazionale Carlos Tevez ritornato in Patria al Boca Juniors. L’ex Palermo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 21 luglio 2022) La Juve ha messo ormai le mani su un grande giocatore che avrà il compito non facile di rimpiazzare Pauloormai prossimo alla Roma. Aver perso un giocatore come Paulosicuramente penalizzerà moltissimo laper la prossima stagione, considerando come la Joya argentina sia sicuramente uno di quegli elementi in grado di far fare il salto di qualità qualsiasi squadra, ma per fortuna è stato quanto meno scongiurato il suo passaggio agli eterni rivali dell’Inter. LaPresseRiuscire a diventare un numero 10 di altissimo livello come è stato Paulonella storia dellanon è sicuramente un qualcosa di facile, considerando soprattutto come il ragazzo sia arrivato davvero molto giovane per sostituire il connazionale Carlos Tevez ritornato in Patria al Boca Juniors. L’ex Palermo ...

