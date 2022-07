Intitolare un’aula comunale a Mia Filippone: la proposta di Flavia Sorrentino (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho chiesto al nostro sindaco Gaetano Manfredi di Intitolare la sala n. 19 del terzo piano nel Palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, nella quale solitamente si riunisce la commissione Istruzione e Famiglia, alla professoressa Maria Filippone, da tutti conosciuta come “Mia”. Lo rende noto la vice presidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino. “Per ricordare Mia Filippone mi piace utilizzare le parole del sindaco che la definisce una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città – spiega – Nelle prossime settimane la proposta arriverà nelle commissioni per i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho chiesto al nostro sindaco Gaetano Manfredi dila sala n. 19 del terzo piano nel Palazzo del Consigliodi via Verdi, nella quale solitamente si riunisce la commissione Istruzione e Famiglia, alla professoressa Maria, da tutti conosciuta come “Mia”. Lo rende noto la vice presidente del Consiglio. “Per ricordare Miami piace utilizzare le parole del sindaco che la definisce una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città – spiega – Nelle prossime settimane laarriverà nelle commissioni per i ...

