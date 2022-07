Il governo non c’è più: ora nella partita elettorale la questione ambientale deve essere centrale (Di giovedì 21 luglio 2022) Come previsto il governo Draghi o “governo dei migliori” non c’è più. Fiumi di parole si vanno vanamente spendendo in programmi televisivi abitati sempre più dai soliti cortigiani che se la cantano e se la ballano tanto sono inclini a “depistare” dai veri problemi che anche il più distratto è in grado di vedere: siccità, incendi, prezzi alle stelle per generi alimentari, crisi economica devastante per l’intero comparto agricolo, crisi ecologica senza precedenti. Ma nonostante questa evidenza addirittura ingombrante nel “lessico” della crisi, nessuno ha parlato e parla di metter mano a una nuova governance ambientale, ragione prima di tutte le grane quasi bibliche degli ultimi tempi: dalla pandemia, alla guerra, alla crisi energetica, alla crisi climatica. Si parla di nuovo il vecchio vocabolario dello spread, dei mercati che bocciano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Come previsto ilDraghi o “dei migliori” non c’è più. Fiumi di parole si vanno vanamente spendendo in programmi televisivi abitati sempre più dai soliti cortigiani che se la cantano e se la ballano tanto sono inclini a “depistare” dai veri problemi che anche il più distratto è in grado di vedere: siccità, incendi, prezzi alle stelle per generi alimentari, crisi economica devastante per l’intero comparto agricolo, crisi ecologica senza precedenti. Ma nonostante questa evidenza addirittura ingombrante nel “lessico” della crisi, nessuno ha parlato e parla di metter mano a una nuova governance, ragione prima di tutte le grane quasi bibliche degli ultimi tempi: dalla pandemia, alla guerra, alla crisi energetica, alla crisi climatica. Si parla di nuovo il vecchio vocabolario dello spread, dei mercati che bocciano ...

