Hong Kong: morto a 35 anni il panda più anziano in cattività (Di giovedì 21 luglio 2022) An An, il panda gigante in cattività più anziano del mondo, è morto all'età di 35 anni: lo ha fatto sapere lo zoo di Hong Kong, dove l'animale ha trascorso la maggior parte della sua vita. La salute ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) An An, ilgigante inpiùdel mondo, èall'età di 35: lo ha fatto sapere lo zoo di, dove l'animale ha trascorso la maggior parte della sua vita. La salute ...

