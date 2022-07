Governo: Draghi rientra a P.Chigi, a breve Cdm (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena rientrato a Palazzo Chigi dopo essersi recato al Quirinale per controfirmare il decreto del Presidente della Repubblica sullo scioglimento delle Camere. Tra poco, alle 18, avrà luogo il Consiglio dei ministri. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il premier Marioè appenato a Palazzodopo essersi recato al Quirinale per controfirmare il decreto del Presidente della Repubblica sullo scioglimento delle Camere. Tra poco, alle 18, avrà luogo il Consiglio dei ministri.

