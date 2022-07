Elezioni subito: il piano di Mattarella. E spunta già la data del voto (Di giovedì 21 luglio 2022) Nessuna consultazione con i presidenti di Camera e Senato: Sergio Mattarella scioglierà le Camere davanti alle dimissioni irrevocabili di Draghi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Nessuna consultazione con i presidenti di Camera e Senato: Sergioscioglierà le Camere davanti alle dimissioni irrevocabili di Draghi

