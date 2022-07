Draghi si è dimesso | Mattarella scioglie le Camere | verso il voto il 25 settembre

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ultimo atto per il premier uscente, applaudito, a Montecitorio: "A volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato".: "Molti adempimenti, periodo non consente pause"

Il giorno dopo lo sfracello politico parlamentare che ha buttato giù il governosenza sfiduciarlo , alla Camera più che dei deputati sembrano aggirarsi degli zombie. Marios'è, Giuseppe Conte si dice abbia avuto una crisi di nervi, Luigi Di Maio ha dimostrato una forza parlamentare uguale e contraria alla sua irrilevanza politica, le elezioni sono vicine, ...si èe al momento il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, di fatto l impegno a garantire la continuità amministrativa (come previsto dalla Costituzione per ...Il presidente del Consiglio, dopo quanto accaduto ieri al Senato, ha chiesto la sospensione della seduta a Montecitorio per salire al Colle dove ...L'ex presidente della Bce si è presentato nell'altro ramo del Parlamento per una comunicazione lampo e poi ha rimesso l'incarico. Conte: "Sostenuto con responsabilità, ci aspettavamo agenda di governo ...