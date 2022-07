Draghi, applausi alla Camera e breve discorso. Poi la salita al Colle da Mattarella (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il voto di ieri al Senato con la fiducia ottenuta con soli 95 sì, il premier Mario Draghi annuncerà oggi alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle a Mattarella. Si avvicinano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il voto di ieri al Senato con la fiducia ottenuta con soli 95 sì, il premier Marioannuncerà oggile dimissioni, poi salirà alper presentarle a. Si avvicinano ...

borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - AndreaMarcucci : I non applausi di #Lega e #M5S mi hanno aiutato a capire chi ama l’Italia e chi pensa al suo presunto tornaconto elettorale. #draghi - pietroraffa : Grandi applausi per Draghi appena entrato alla Camera #crisidigoverno - add966 : RT @borghi_claudio: Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Alino9710318 : RT @borghi_claudio: Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. -