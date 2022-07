Demi Moore, una nuova sfida a (quasi) 60 anni: “Più viva che mai” (Di giovedì 21 luglio 2022) Il prossimo 11 novembre Demi Moore spegnerà 60 candeline e la cosa non sembra minimamente tangere l’attrice che, ancora una volta, si è rimessa in gioco con un nuovo progetto. Demi Moore, infatti, ha disegnato una capsule collection di costumi da bagno iper inclusiva per il brand Andie. Nel raccontare questa nuova sfida, ha anche parlato del suo rapporto con l’età. “L’idea che le donne di una certa l’età siano meno desiderabili per fortuna sta cambiando”, ha affermato l’attrice in una recentissima intervista a People: “Non ci piace apparire come delle matrone superata una certa soglia: non vogliamo sentirci meno sexy”. A detta di Demi, che non ha affatto tutti i torti, l’età è solo un numero. “Invece che da questo numero mi piacerebbe essere definita in base alla mia ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Il prossimo 11 novembrespegnerà 60 candeline e la cosa non sembra minimamente tangere l’attrice che, ancora una volta, si è rimessa in gioco con un nuovo progetto., infatti, ha disegnato una capsule collection di costumi da bagno iper inclusiva per il brand Andie. Nel raccontare questa, ha anche parlato del suo rapporto con l’età. “L’idea che le donne di una certa l’età siano meno desiderabili per fortuna sta cambiando”, ha affermato l’attrice in una recentissima intervista a People: “Non ci piace apparire come delle matrone superata una certa soglia: non vogliamo sentirci meno sexy”. A detta di, che non ha affatto tutti i torti, l’età è solo un numero. “Invece che da questo numero mi piacerebbe essere definita in base alla mia ...

