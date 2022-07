Caldo record, domani temperature infuocate: la mappa. Apocalisse vicino al picco (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando finisce il Caldo record. Picchi oltre 40°, le previsioni meteo La morsa di Apocalisse si stringe verso il suo picco. L'Italia boccheggia: le previsioni meteo di domani, venerdì 22 luglio , ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando finisce il. Picchi oltre 40°, le previsioni meteo La morsa disi stringe verso il suo. L'Italia boccheggia: le previsioni meteo di, venerdì 22 luglio , ...

Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - RaiNews : L'anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in tutta Europa, in Italia potrebbe segnare temperat… - Agenzia_Ansa : Nuovi record del caldo su mezza Europa, l'Italia verso 42 gradi #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Si rafforza sull'Italia l'anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in Europa. Al via una nuova ondata… - mrmnft : RT @fortnardelli: Caldo record. Si sciolgono anche le camere! -