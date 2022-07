Berrettini-Martinez domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Gstaad 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro Pedro Martinez Portero nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Gstaad 2022 (terra rossa). Il romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha risposto immediatamente presente al secondo turno contro il francese Richard Gasquet. Un successo in due set non era scontato per l’azzurro, che non disputava un match ufficiale dalla finale del Queen’s per via della positività al Covid-19. Berrettini partirà largamente favorito con lo spagnolo. Tra i due sarà il primo confronto diretto. L’iberico è il classico giocatore da superfici lente, solido da fondocampo ed estremamente concreto. Non sembra però possedere la velocità di palla e le soluzioni offensive per mandare in tilt il tennis di Matteo. Quest’ultimo dovrà comunque trattare con rispetto l’attuale numero 52 del ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Matteose la vedrà contro PedroPortero nei quarti di finale del torneo Atp 250 di(terra rossa). Il romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha risposto immediatamente presente al secondo turno contro il francese Richard Gasquet. Un successo in due set non era scontato per l’azzurro, che non disputava un match ufficiale dalla finale del Queen’s per via della positività al Covid-19.partirà largamente favorito con lo spagnolo. Tra i due sarà il primo confronto diretto. L’iberico è il classico giocatore da superfici lente, solido da fondocampo ed estremamente concreto. Non sembra però possedere la velocità di palla e le soluzioni offensive per mandare in tilt il tennis di Matteo. Quest’ultimo dovrà comunque trattare con rispetto l’attuale numero 52 del ...

