Berlusconi e Salvini lavorano alle liste, c'è il nodo della quota del 33% per i collegi uninominali (Di giovedì 21 luglio 2022) Caduto il governo Draghi, Silvio Berlusconi è già con la testa alla campagna elettorale. Sul tavolo il nodo delle liste in vista delle politiche, che si terranno il 25 settembre. Raccontano che ieri ...

