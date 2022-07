Bassetti boccia Draghi: “Pessima gestione della pandemia nel 2022: si è fidato di Speranza…” (Di giovedì 21 luglio 2022) L’infettivologo Matteo Bassetti non si nasconde dietro un dito riguardo la fine del governo Draghi. Parla da un’ottica squisitamente medica quando dice: “Sono dispiaciuto che Mario Draghi non sia più presidente del Consiglio, è una personalità di alto valore internazionale nel suo settore. Se invece il giudizio deve essere su che cosa è stato in questo 2022 il Governo Draghi nell’ambito della salute, qui ho più critiche che apprezzamenti. E le critiche sono sia su come sono stati investiti i miliardi del Pnrr”, Piano nazionale di ripresa e resilienza; “che sul Covid”. Bassetti: “Più critiche che apprezzamenti per Draghi” Da uno che ha seguito da subito e costantemente l’andamento della pandemia, Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) L’infettivologo Matteonon si nasconde dietro un dito riguardo la fine del governo. Parla da un’ottica squisitamente medica quando dice: “Sono dispiaciuto che Marionon sia più presidente del Consiglio, è una personalità di alto valore internazionale nel suo settore. Se invece il giudizio deve essere su che cosa è stato in questoil Governonell’ambitosalute, qui ho più critiche che apprezzamenti. E le critiche sono sia su come sono stati investiti i miliardi del Pnrr”, Piano nazionale di ripresa e resilienza; “che sul Covid”.: “Più critiche che apprezzamenti per” Da uno che ha seguito da subito e costantemente l’andamento, Matteo ...

