Auto elettriche, PwC: in Italia l’interesse cresce ma mancano ancora le infrastrutture (Di giovedì 21 luglio 2022) Si può dire, ormai, che le Auto elettriche e ibride non siano più qualcosa che gli Italiani si limitano a guardare da lontano con diffidenza, scetticismo e bocca storta: anzi, l’interesse verso i modelli PHEV e BEV in particolare – quindi ibridi plug-in ed elettrici puri – cresce e le intenzioni di acquisto pure. Lo conferma l’indagine PwC Strategy& eReadiness 2022, che ha evidenziato come il 65% degli intervistati Italiani si dica interessato ad acquistare un veicolo elettrico o plug-in nei prossimi due anni. La terza edizione del report eReadiness, nello specifico, per la prima volta ha avuto l’obiettivo di “misurare”, attraverso un indice, la maturità nella transizione alla mobilità elettrica di 7 paesi europei (Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Si può dire, ormai, che lee ibride non siano più qualcosa che glini si limitano a guardare da lontano con diffidenza, scetticismo e bocca storta: anzi,verso i modelli PHEV e BEV in particolare – quindi ibridi plug-in ed elettrici puri –e le intenzioni di acquisto pure. Lo conferma l’indagine PwC Strategy& eReadiness 2022, che ha evidenziato come il 65% degli intervistatini si dica interessato ad acquistare un veicolo elettrico o plug-in nei prossimi due anni. La terza edizione del report eReadiness, nello specifico, per la prima volta ha avuto l’obiettivo di “misurare”, attraverso un indice, la maturità nella transizione alla mobilità elettrica di 7 paesi europei (, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, ...

