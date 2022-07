Aliante precipitato, ritrovata la salma del pilota (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato ritrovato nel primo pomeriggio l'Aliante che risultava disperso da ieri in Val di Susa, nel Torinese. I resti del velivolo e la salma del pilota, Marco Beltramello, biellese, sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato ritrovato nel primo pomeriggio l'che risultava disperso da ieri in Val di Susa, nel Torinese. I resti del velivolo e ladel, Marco Beltramello, biellese, sono stati ...

