365 giorni con Maria: 21 luglio | È inspiegabile come siano sopravvissuti in mare

Mentre sono in corso le persecuzioni iconoclaste a Costantinopoli, due monaci tentano in tutti i modi di salvare un'immagine della Madonna nascondendola in un baule. Purtroppo però, vengono rinchiusi nel baule insieme all'immagine e, poi, gettati in mare. L'immagine sacra ritrovata vicino Latina Il baule tuttavia approda a Messina, e i monaci ne escono miracolosamente L'articolo 365 giorni con Maria: 21 luglio È inspiegabile come siano sopravvissuti in mare proviene da La Luce di Maria.

