Vivere con la policitemia vera, le regole per stare meglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – La policitemia vera può avere un andamento diverso da persona a persona: alcuni pazienti riescono a conVivere con la neoplasia mieloproliferativa cronica, altri ne subiscono il forte impatto a causa dei sintomi, in particolare mal di testa, difficoltà a concentrarsi e fatigue, che incidono pesantemente sul lavoro, qualità del sonno e vita sociale. Non a caso molti studi dimostrano che tali disturbi spesso obbligano i pazienti a cambiare i loro progetti di vita. Oggi grazie alle terapie, fra cui quelle che inibiscono il gene Jak2 che risulta mutato nel 95-98% dei pazienti, è possibile migliorare la qualità di vita a patto però di seguire anche alcune facili regole. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), portale dedicato all’informazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Lapuò avere un andamento diverso da persona a persona: alcuni pazienti riescono a concon la neoplasia mieloproliferativa cronica, altri ne subiscono il forte impatto a causa dei sintomi, in particolare mal di testa, difficoltà a concentrarsi e fatigue, che incidono pesantemente sul lavoro, qualità del sonno e vita sociale. Non a caso molti studi dimostrano che tali disturbi spesso obbligano i pazienti a cambiare i loro progetti di vita. Oggi grazie alle terapie, fra cui quelle che inibiscono il gene Jak2 che risulta mutato nel 95-98% dei pazienti, è possibile migliorare la qualità di vita a patto però di seguire anche alcune facili. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), portale dedicato all’informazione ...

Pubblicità

enpaonlus : Con il divieto di usare il retino si mette fine alla sofferenza, spesso inflitta in maniera inconsapevole, a tante… - AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - WRicciardi : a coloro che dicevano che esageravo dicendo che avremmo superato i 30.000 morti voglio segnalare che questo traguar… - festyles28 : @swlwt23 Io non sono d'accordo sul fatto che un diploma ti dia l'opportunità di 'vivere la vita,nel lavoro ecc' Ce… - seiosonoio : RT @RivistaStudio: Nel suo libro Paesi Invisibili (@ilSaggiatoreEd) l'antropologa Anna Rizzo fa un racconto arrabbiato e sincero dei paesi… -