Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina: la Procura avvia una indagine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe scavalcato un muretto e raggiunto la parte della vasca per adulti, dove l’acqua è più alta. Sul caso stanno indagando i carabinieri e stanno cercando testimoni che possano aiutare a comprendere la dinamica di quanto avvenuto. Intanto, il pm di turno ha già effettuato un primo sopralluogo. Leggi anche: Pisa, in coma un bimbo di 6 anni dopo un bagno in piscina: il malore in un parco divertimenti Bimbo annegato in piscina in Sardegna: si indaga per omicidio colposo. I dubbi sul tempo perso prima dei soccorsi Tragedia in vacanza in Sardegna, muore ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Undi 4è mortoin unadi una polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe scavalcato un muretto e raggiunto la parte della vasca per adulti, dove l’acqua è più alta. Sul caso stanno indagando i carabinieri e stanno cercando testimoni che possano aiutare a comprendere la dinamica di quanto avvenuto. Intanto, il pm di turno ha già effettuato un primo sopralluogo. Leggi anche: Pisa, in coma un bimbo di 6dopo un bagno in: il malore in un parco divertimenti Bimboinin Sardegna: si indaga per omicidio colposo. I dubbi sul tempo perso prima dei soccorsi Tragedia in vacanza in Sardegna,...

Pubblicità

repubblica : Scavalca e finisce nell'acqua alta riservata agli adulti, bambino di 4 anni muore annegato in piscina a Viterbo - ParliamoDiNews : Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina: la Procura avvia una indagine - Open #viterbo #bambino #muore… - TV7Benevento : Viterbo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina - - sulsitodisimone : Un bimbo di 4 anni è annegato in piscina nel Viterbese -