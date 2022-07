Ultime Notizie – Ruby ter, difesa ragazze: “Basta moralismi, ognuno a letto con chi vuole” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un processo alla morale più che codice alla mano. Le difese delle ragazze che partecipano alle cene di Arcore e sono imputate nel processo milanese Ruby ter rivendicano uno stesso concesso: nelle aule di giustizia si torni a parlare di reati e non di fatti privati. “Puoi andare a letto con chi vuoi e trovo abBastanza sconcertante che se ne debba parlare in un’aula in cui si parlava degli assassini di Walter Tobagi, in cui hanno sfilato i capi della ‘ndrangheta e ci sono stati altri processi terribili. Dobbiamo discutere di cosa fa qualcuno nella camera da letto? Siamo nel 2022, a me non frega nulla”. Sono le parole usate in aula dal’avvocato Ivano Chiesa che difende Aris Espinosa (4 anni la richiesta della procura) e Ioana Visan (3 anni e 6 mesi). “Se io sparo a un morto è un omicidio? No. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un processo alla morale più che codice alla mano. Le difese delleche partecipano alle cene di Arcore e sono imputate nel processo milaneseter rivendicano uno stesso concesso: nelle aule di giustizia si torni a parlare di reati e non di fatti privati. “Puoi andare acon chi vuoi e trovo abnza sconcertante che se ne debba parlare in un’aula in cui si parlava degli assassini di Walter Tobagi, in cui hanno sfilato i capi della ‘ndrangheta e ci sono stati altri processi terribili. Dobbiamo discutere di cosa fa qualcuno nella camera da? Siamo nel 2022, a me non frega nulla”. Sono le parole usate in aula dal’avvocato Ivano Chiesa che difende Aris Espinosa (4 anni la richiesta della procura) e Ioana Visan (3 anni e 6 mesi). “Se io sparo a un morto è un omicidio? No. ...

