Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Mario Draghi ha concluso il suo discorso al Senato dicendo le sfide che l’Italia deve affrontare richiedono un governo forte e tu es alpenite serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero partiti Siete pronti ad aprire questo patto Movimento 5 Stelle e lega non hanno applaudito quest’ultima parte il Presidente del Consiglio ha richiamato Per le forze politiche alla responsabilità di portare a termine l’azienda di governo senza fare sconti ha definito tanto quanto dovute le dimissioni respinte dal capo dello Stato presentato il 14 luglio per il venir meno del fatto di fiducia nella maggioranza l’unica strada ha detto se vogliamo ancora di stare assieme ricostruire da capo questo fatto con coraggio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Mario Draghi ha concluso il suo discorso al Senato dicendo le sfide che l’Italia deve affrontare richiedono un governo forte e tu es alpenite serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero partiti Siete pronti ad aprire questo patto Movimento 5 Stelle e lega non hanno applaudito quest’ultima parte il Presidente del Consiglio ha richiamato Per le forze politiche alla responsabilità di portare a termine l’azienda di governo senza fare sconti ha definito tanto quanto dovute le dimissioni respinte dal capo dello Stato presentato il 14 luglio per il venir meno del fatto di fiducia nella maggioranza l’unica strada ha detto se vogliamo ancora di stare assieme ricostruire da capo questo fatto con coraggio ...

Pubblicità

fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 86.067 casi e 157 morti, tasso di positività al 22,6% . Dati in calo rispetto a ma… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - ALisimberti : RT @TELADOIOLANIUS: #Berlusconi ha ascoltato Confalonieri e pone fine a questa maggioranza. Chapeau! Il vero nemico non era lui e li ha sta… - TuttoASRoma : DYBALA: “La chiamata di Mourinho è stata importante. Sarà unico giocare per i tifosi della Roma” (TESTO)(VIDEO) -