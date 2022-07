Tour de France 2022 in tv oggi: orari mercoledì 20 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la bellissima tappa di ieri, che ha visto trionfare il canadese Hugo Houle, è arrivato il giorno della diciassettesima frazione di questo Tour de France 2022. Quest’oggi si andrà da Saint-Gaudens a Peyragudes (per un totale di 129,7 km) e, visti i 4 GPM (tre di prima categoria e uno di seconda), sicuramente non mancherà lo spettacolo. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI oggi DEL Tour DE France 2022 La frazione di oggi comincerà ufficialmente alle 13:25. La diciassettesima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 dalle 13:00, mentre Rai 2 garantirà la diretta tv a partire dalle 14.45. La gara si potrà guardare anche in diretta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la bellissima tappa di ieri, che ha visto trionfare il canadese Hugo Houle, è arrivato il giorno della diciassettesima frazione di questode. Quest’si andrà da Saint-Gaudens a Peyragudes (per un totale di 129,7 km) e, visti i 4 GPM (tre di prima categoria e uno di seconda), sicuramente non mancherà lo spettacolo. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDELa frazione dicomincerà ufficialmente alle 13:25. La diciassettesima tappa deldesarà trasmessa in diretta tv su1 dalle 13:00, mentre Rai 2 garantirà la diretta tv a partire dalle 14.45. La gara si potrà guardare anche in diretta ...

