Paolini-Zhang in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2022

Jasmine Paolini se la vedrà contro Shuai Zhang nel secondo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra). La giocatrice azzurra ha sconfitto al debutto Schmiedlova e proverà a ripetersi contro l'ostica cinese, terza forza del seeding. Quest'ultima ha esordito con un successo ai danni di Masarova e conduce 3-0 nei precedenti. Ciononostante, secondo i bookmakers partirà favorita l'azzurra, che potrà anche contare sul sostegno del pubblico di casa. AGGIORNAMENTO ORE 14.25 – Jasmine Paolini avanza direttamente ai quarti di finale: infortunio per Zhang, il match non si giocherà.

