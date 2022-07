Netflix non sa più cosa inventarsi: ora farà pagare un extra a chi lo userà in più abitazioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Appare sempre più chiaro che la crisi di Netflix non sia proprio passeggera. I risultati deludenti della prima metà dell’anno, che ha visto calare i clienti della piattaforma streaming di almeno il 30%, sono stati solo la punta dell’iceberg di un problema che affonda le sue radici molto in profondità. Netflix – Adobe StockReed Hastings ha dunque dovuto correre ai ripari insieme ai suoi dirigenti e ha trovato una serie di rimedi che, si spera, possano ripianare la situazione. Tra questi, l’inserimento di spazi pubblicitari nella piattaforma: una soluzione che Netflix ha sempre rifiutato di accettare, fino a quando non è stata costretta a ripiegare su questo escamotage. Ed ora c’è un’altra novità, che per adesso è stata pensata solamente per l’America Latina: Netflix ha fatto sapere infatti che presto ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Appare sempre più chiaro che la crisi dinon sia proprio passeggera. I risultati deludenti della prima metà dell’anno, che ha visto calare i clienti della piattaforma streaming di almeno il 30%, sono stati solo la punta dell’iceberg di un problema che affonda le sue radici molto in profondità.– Adobe StockReed Hastings ha dunque dovuto correre ai ripari insieme ai suoi dirigenti e ha trovato una serie di rimedi che, si spera, possano ripianare la situazione. Tra questi, l’inserimento di spazi pubblicitari nella piattaforma: una soluzione cheha sempre rifiutato di accettare, fino a quando non è stata costretta a ripiegare su questo escamotage. Ed ora c’è un’altra novità, che per adesso è stata pensata solamente per l’America Latina:ha fatto sapere infatti che presto ...

