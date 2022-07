Il Torino volta pagina contatti con Jason Denayer

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La dirigenza deldopo l’addio di Bremer guarda avanti pensando alla Ligue 1 nella fattispecie il classe ’95 belga. Avviatinelle ultime ore.per sostituire Bremer Forza fisica, senso della posizione qualità difensive e doti tecniche in fase di impostazione dalle retrovie, quelle di Bremer. Caratteristiche che non sono certo sfuggite alla Vecchia Signora la quale lascia alla dirigenza granata un grosso vuoto da colmare. Non eccezionale la sua ultima stagione, chiusa con quattro mesi di stop ai box a causa di un infortunio,sarebbe la possibile soluzione all’eredità lasciata dal difensore brasiliano. Fra l’altro il calciatore belga è svincolato in questo momento dopo aver concluso la sua ...

laltraellie : Chissà se a Bremer piacerà Torino una volta atterrato - vivodijuvee : Bremer a Torino, dalla parte giusta questa volta Benvenuto ???????? - Ale_Chius : Che meraviglia tracciare i voli. Mi appassiona ogni volta. Viva il #jtwitter #Herewefly #bremer ti aspettiamo a To… - giofra0027 : @IlGabbiano46 @wazzaCN @becca22cr7 @lukat72 17 gol da centrocampista* Io l’ho visto qualche volta ed è un po’ acer… - fa79it : RT @InterHubOff: ??@FabrizioRomano a @SOSFanta circa mezz’ora fa: “Il Torino ha vinto, ha portato questa situazione alle lunghe e ha avuto r… -

Gleison Bremer tornerà in serata a Torino, questa volta lo farà per approdare sull'altra sponda della città: quella bianconera. Il difensore brasiliano, che non è stato neanche convocato per l'amichev ...Il Torino volta pagina e si prepara al dopo Bremer. Stando al portale francese Le10sport, il club granata avrebbe già avviato alcuni contatti con Jason Denayer. Il classe '95 belga è svincolato dopo l ...