Governo | Letta “Ancora più convinti di votare la fiducia a Draghi”

ROMA (ITALPRESS) – "Se eravamo già in questi giorni di rinnovare la al siamo più di farlo dopo averlo ascoltato". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico.

Il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi risente dell'incertezza che circonda il, con il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ha chiesto una 'nuova ......gia' in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia alDraghi siamo ancora piu' convinti di farlo dopo averlo ascoltato'. Lo ha scritto su twitter il segretario del Pd, Enrico, al ... Crisi di governo, Letta: ancora più convinti di rinnovare la fiducia. La Lega: stupiti da Draghi sul fisco - ItaliaOggi.it Tanto più che il segretario dem lo ha fatto solo ieri in concomitanza dei mal di pancia lamentati dal cosiddetto centrodestra di governo una volta diffusasi la notizia dell’incontro con il premier. A ...ROMA (ITALPRESS) – “Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia al governo Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato”. Lo scrive su Facebook il segretario de ...