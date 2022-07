Governo Draghi a fine corsa. La crisi passa nelle mani di Mattarella (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Mario Draghi ha ottenuto la fiducia del Senato sulla risoluzione Casini. I sì sono stati 95, i no 38. Il Senato è in numero legale perché i senatori M5s erano presenti non votanti. Il centrodestra di Governo assente, FdI ha votato no. "Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini" Mario Draghi aveva concluso così la sua replica al Senato. La risoluzione prevedeva una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiedeva un nuovo patto di Governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che prevedesse alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. Draghi non andra' stasera al Quirinale. Al termine del voto del Senato ha lasciato palazzo Chigi ma non si è recato al Colle. Le dimissioni ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Marioha ottenuto la fiducia del Senato sulla risoluzione Casini. I sì sono stati 95, i no 38. Il Senato è in numero legale perché i senatori M5s erano presenti non votanti. Il centrodestra diassente, FdI ha votato no. "Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini" Marioaveva concluso così la sua replica al Senato. La risoluzione prevedeva una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiedeva un nuovo patto dima va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che prevedesse alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata.non andra' stasera al Quirinale. Al termine del voto del Senato ha lasciato palazzo Chigi ma non si è recato al Colle. Le dimissioni ...

