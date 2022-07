Game over per Draghi. La fiducia c'è, ma non basta: ciaone a Supermario (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo 12 ore di dibattito, il climax finale in Senato avviene in serata, al momento delle dichiarazioni di voto. Il premier Mario Draghi, al termine della sua replica, chiede di votare la fiducia al suo governo sulla «risoluzione presentata dal senatore Casini» ed è lì che tutto precipita. Perché la risoluzione di Casini non è l'unica presentata dalla maggioranza, c'è anche quella del centrodestra di governo unito che da giorni ormai parla a colpi di comunicati congiunti. L'ultimo dei quali già non lascia presagire nulla di buono per Draghi: non ci sarà l'appoggio e la fiducia al governo. E così è stato. Il Senato infatti ha confermato la fiducia al governo approvando la risoluzione di Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo 12 ore di dibattito, il climax finale in Senato avviene in serata, al momento delle dichiarazioni di voto. Il premier Mario, al termine della sua replica, chiede di votare laal suo gno sulla «risoluzione presentata dal senatore Casini» ed è lì che tutto precipita. Perché la risoluzione di Casini non è l'unica presentata dalla maggioranza, c'è anche quella del centrodestra di gno unito che da giorni ormai parla a colpi di comunicati congiunti. L'ultimo dei quali già non lascia presagire nulla di buono per: non ci sarà l'appoggio e laal gno. E così è stato. Il Senato infatti ha confermato laal gno approvando la risoluzione di Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. ...

