Fedez | la malattia è un ricordo Su Instagram celebra i 4 mesi dall' operazione | «Non si molla un ca»

leggoit : #Fedez, la malattia è un ricordo. Su Instagram celebra i 4 mesi dall'operazione: «Non si molla un caz*o» - CorriereCitta : Fedez incontra la 13enne Azzurra: li accomuna la lotta per la stessa malattia - neXtquotidiano : L’incontro tra la giovane #Fedez e la giovane Azzurra, la 13enne che ha la stessa malattia del rapper | VIDEO - infoitcultura : Fedez e Azzurra, la 13enne che soffre della sua stessa malattia: l'incontro che commuove - infoitcultura : Treviso, Azzurra: 13 anni e la stessa malattia di Fedez. L’incontro a Milano -

...ha annunciato a tutti di aver scoperto di soffrire di una terribile: il mieloma. L'artista vorrebbe condividere questo percorso di vita con i suoi fan, sulla falsariga di quanto fece...Poco tempo fa il pianista ha condiviso con i follower la notizia della sua: ha un mieloma ... Giovanni Allevi, il mieloma e il sostegno di: "In bocca al lupo per questo viaggio non ...22 marzo 2022. Per Fedez una data indelebile, per sempre incisa nella sua memoria. Il giorno della sua operazione per il tumore al pancreas, ma anche il giorno della sua rinascita e ...All'anagrafe Federico Leonardo Lucia, da tutti conosciuto come Fedez. Il personaggio più influente del web e dello spettacolo, insieme alla moglie Chiara Ferragni, è seguitissimo e molto amato dai fan ...