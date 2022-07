Calcio | Empoli Dal 23 al 28 in Austria | test con Trabzonspor e Pafos

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli azzurri di mister Zanetti si alleneranno a Bramberg am Wildkogel- Dopo la prima fase di ritiro svolta in città il pre campionato dell'proseguirà in, a Bramberg am Wildkogel, ...

Gli azzurri di mister Zanetti si alleneranno a Bramberg am Wildkogel- Dopo la prima fase di ritiro svolta in città il pre campionato dell'proseguirà in Austria, a Bramberg am Wildkogel, da sabato 23 a giovedì 28 luglio, con la formazione di mister Zanetti che proseguirà il lavoro nella cittadina salisburghese. Gli azzurri ...In quei giorni l'affronterà in amichevole i turchi del Trabzonspor, il 25 luglio alle 18, a Kitzbuhel, e successivamente il Pafos, formazione cipriota, il 28 luglio alle 13.30, a Woergl. ... Empoli: breve ritiro in Austria con due amichevoli - Calcio L'Empoli è pronto a trasferirsi in Austria per la seconda parte del proprio ritiro estivo: in programma già due scontri amichevoli.L'Empoli va in ritiro in Austria. Dopo la prima fase, iniziata il 9 luglio, il ritiro della squadra si sposta dal centro sportivo di Monteboro e dallo stadio 'Castellani' a Bramberg am Wildkogel. Dal ...