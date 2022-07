Basket, la Virtus Pozzuoli ingaggia Georges Tamani (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con giocatore Georges Tamani. Ala-Centro, classe 2002, alto 198 centimetri per 95 kg, la scorsa stagione ha giocato in serie B con la Pallacanestro Aurora Desio. Cresciuto nelle giovanili di Milano ha, poi, militato anche con la Libertas Cernusco. Giocatore forte fisicamente e dotato di un buono gioco fronte a canestro è il primo tassello della Virtus Pozzuoli in vista della prossima stagione che vedrà il club flegreo inserito nel girone D della serie cadetta. “Georges Tamani è un giocatore molto talentuoso che ci ha subito impressionato – ha affermato Fulvio Palumbo, direttore tecnico dei gialloblù di Pozzuoli -. Puntiamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica di aver raggiunto l’accordo con giocatore. Ala-Centro, classe 2002, alto 198 centimetri per 95 kg, la scorsa stagione ha giocato in serie B con la Pallacanestro Aurora Desio. Cresciuto nelle giovanili di Milano ha, poi, militato anche con la Libertas Cernusco. Giocatore forte fisicamente e dotato di un buono gioco fronte a canestro è il primo tassello dellain vista della prossima stagione che vedrà il club flegreo inserito nel girone D della serie cadetta. “è un giocatore molto talentuoso che ci ha subito impressionato – ha affermato Fulvio Palumbo, direttore tecnico dei gialloblù di-. Puntiamo ...

