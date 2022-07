Arisa Torna Ad Amici! Chi Andrà A Sostituire? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maria De Filippi e la produzione di Amici sono al lavoro per confezionare la nuova edizione del Talent più famoso d’Italia. Ma cosa si sa sul cast dei professori? Saranno tutti riconfermati? Pare di no, visto che le ultime indiscrezioni parlano di un ritorno eccellente dietro una delle cattedra di canto. Stiamo parlando di Arisa, la cantante lucana già prof nel 2020/2021. Ecco tutti gli aggiornamenti! Arisa Torna ad Amici: sostituirà Anna Pettinelli? Amici sta per Tornare con una nuova edizione a partire da settembre. I provini per selezionare i nuovi talenti sono già iniziati. Oltre a formare la nuova classe, la produzione dovrà anche prendere alcune decisioni in merito al corpo insegnanti. Ad esempio, per quanto riguarda le cattedre di canto, ci sarebbe un posto vacante. Riconfermatissimi Rudy Zerbi e Lorella ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maria De Filippi e la produzione di Amici sono al lavoro per confezionare la nuova edizione del Talent più famoso d’Italia. Ma cosa si sa sul cast dei professori? Saranno tutti riconfermati? Pare di no, visto che le ultime indiscrezioni parlano di un ritorno eccellente dietro una delle cattedra di canto. Stiamo parlando di, la cantante lucana già prof nel 2020/2021. Ecco tutti gli aggiornamenti!ad Amici: sostituirà Anna Pettinelli? Amici sta perre con una nuova edizione a partire da settembre. I provini per selezionare i nuovi talenti sono già iniziati. Oltre a formare la nuova classe, la produzione dovrà anche prendere alcune decisioni in merito al corpo insegnanti. Ad esempio, per quanto riguarda le cattedre di canto, ci sarebbe un posto vacante. Riconfermatissimi Rudy Zerbi e Lorella ...

