Anna Tatangelo sui social scrive un post che commuove tutti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anna Tatangelo nelle scorse ore ha ricordato una grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente. Le parole della cantante di Sora. Anna Tatangelo la conosciamo tutti per essere una nota cantante la quale da molti anni ormai è protagonista della scena musicale italiana. E’ stata anche al centro del gossip In diverse occasioni per via della sua storia d’amore con il grande cantante e cantautore napoletano Gigi D’Alessio. I due sono stati insieme per tantissimi anni e hanno messo al mondo anche un figlio di nome Andrea. Hanno anche superato una crisi, ma non la seconda che purtroppo è stata per loro decisiva. In qualche modo i due sono andati avanti e lei è stata fidanzata per diverso tempo con il giovane rapper napoletano Livio Cori mentre Gigi sta insieme ad una giovane donna di nome Denise ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 20 luglio 2022)nelle scorse ore ha ricordato una grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente. Le parole della cantante di Sora.la conosciamoper essere una nota cantante la quale da molti anni ormai è protagonista della scena musicale italiana. E’ stata anche al centro del gossip In diverse occasioni per via della sua storia d’amore con il grande cantante e cantautore napoletano Gigi D’Alessio. I due sono stati insieme per tantissimi anni e hanno messo al mondo anche un figlio di nome Andrea. Hanno anche superato una crisi, ma non la seconda che purtroppo è stata per loro decisiva. In qualche modo i due sono andati avanti e lei è stata fidanzata per diverso tempo con il giovane rapper napoletano Livio Cori mentre Gigi sta insieme ad una giovane donna di nome Denise ...

Pubblicità

CRASHER_00 : RT @zaragast_crypto: Per haters malvagi ci vogliono citazioni potenti… Anna Tatangelo è potentissima - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Mamma - redazionerumors : Anna Tatangelo tour 2022: la cantante ha reso pubbliche tutte le date, si inizia a Taranto per poi concludere a New… - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit i Soggetti del Paradiso il Padre Nostro li trasforma con un corpo delirato, perché sono l' odio di… - 8antonio8989 : Ricordiamo che Anna Tatangelo ha vinto Sanremo a 15 anni e non c'era Gigi D'Alessio. -

Gigi D'Alessio, la compagna Denise posta una tenera foto del piccolo Francesco ... Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato, mentre il piccolo Andrea è l'unico figlio avuto dal cantante con Anna Tatangelo. Denise Esposito non fa parte del ... Denise Esposito, fidanzata Gigi D'Alessio: prima foto figlio Francesco/ Boom di like Denise Esposito: amore riservato con Gigi D'Alessio La storia d'amore tra Denise Esposito e Gigi D'Alessio , nata dopo la fine della lunga relazione tra il cantautore napoletano e Anna Tatangelo, non è mai stata esposta nè da Denise nè da Gigi che hanno vissuto e continuano a vivere il loro amore in modo discreto e riservato. Sia durante la gravidanza che dopo il parto, Denise ... Corriere di Taranto Gigi D'Alessio, la compagna Denise posta una tenera foto del piccolo Francesco Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, ha condiviso una foto del piccolo Francesco di soli 6 mesi. Nato il 24 gennaio, Denise, che di solito non è avvezza ad utilizzare ... Anna Tatangelo live al Summer Festival L’ex enfant prodige della musica italiana ospite della rassegna il 21 luglio Visite guidate dedicate al tema della musica permetteranno di scoprire antichi strumenti musicali esposti al MArTA, tra cui ... ... Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato, mentre il piccolo Andrea è l'unico figlio avuto dal cantante con. Denise Esposito non fa parte del ...Denise Esposito: amore riservato con Gigi D'Alessio La storia d'amore tra Denise Esposito e Gigi D'Alessio , nata dopo la fine della lunga relazione tra il cantautore napoletano e, non è mai stata esposta nè da Denise nè da Gigi che hanno vissuto e continuano a vivere il loro amore in modo discreto e riservato. Sia durante la gravidanza che dopo il parto, Denise ... Anna Tatangelo al Summer Festival Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, ha condiviso una foto del piccolo Francesco di soli 6 mesi. Nato il 24 gennaio, Denise, che di solito non è avvezza ad utilizzare ...L’ex enfant prodige della musica italiana ospite della rassegna il 21 luglio Visite guidate dedicate al tema della musica permetteranno di scoprire antichi strumenti musicali esposti al MArTA, tra cui ...