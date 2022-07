Aereo in mare a Torvaianica, ecco cosa è successo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 5 ore di ricerche, che proseguiranno almeno fino alle 16:30. L’allarme era scattato alle 10:45. Un velivolo “crashato” in mare, al largo delle acque di Torvaianica, nella zona sud. Il tam tam si era diffuso nella chat degli assistenti bagnanti della zona, che allarmati avevano segnalato quanto visto alla Capitaneria di Porto. E, immediato, era scattato il protocollo di ricerca per quello che sembrava essere un Aereo precipitato in mare. Eppure, fortunatamente, la ‘storia’ ha avuto un altro epilogo. Nessun Aereo ammarato, ma un’esercitazione dell’Aeronautica militare pianificata da tempo. Si trattava di un’esercitazione… Prima l’allarme dei bagnini via radio per quello che sembrava essere un Aereo precipitato a mare, nelle acque prospicenti l’aeroporto di Pratica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 5 ore di ricerche, che proseguiranno almeno fino alle 16:30. L’allarme era scattato alle 10:45. Un velivolo “crashato” in, al largo delle acque di, nella zona sud. Il tam tam si era diffuso nella chat degli assistenti bagnanti della zona, che allarmati avevano segnalato quanto visto alla Capitaneria di Porto. E, immediato, era scattato il protocollo di ricerca per quello che sembrava essere unprecipitato in. Eppure, fortunatamente, la ‘storia’ ha avuto un altro epilogo. Nessunammarato, ma un’esercitazione dell’Aeronautica militare pianificata da tempo. Si trattava di un’esercitazione… Prima l’allarme dei bagnini via radio per quello che sembrava essere unprecipitato a, nelle acque prospicenti l’aeroporto di Pratica ...

