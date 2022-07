Torino-Denayer, accelerata totale per l’erede di Bremer: l’accordo è vicino (Di martedì 19 luglio 2022) Il Torino ad un passo da Jason Denayer. L’ex difensore del Lione è vicinissimo ai granata, l’indiscrezione di SerieANews.com. L’addio di Bremer è ormai cosa fatta. Il brasiliano svolgerà domani le visite mediche con i bianconeri e farà rientro a Torino per diventare poi un nuovo calciatore della Juventus. Intanto, il club di patron Cairo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Ilad un passo da Jason. L’ex difensore del Lione è vicinissimo ai granata, l’indiscrezione di SerieANews.com. L’addio diè ormai cosa fatta. Il brasiliano svolgerà domani le visite mediche con i bianconeri e farà rientro aper diventare poi un nuovo calciatore della Juventus. Intanto, il club di patron Cairo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

