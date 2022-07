Torino, 2-0 in amichevole al Mlada Boleslav: segna ancora Horvath (Di martedì 19 luglio 2022) Vince 2-0, con un gol per tempo, il Torino di Juric: il Mlada Boleslav si arrende ai gol di Lukic nel primo tempo su assist di Radonjic e del... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Vince 2-0, con un gol per tempo, ildi Juric: ilsi arrende ai gol di Lukic nel primo tempo su assist di Radonjic e del...

Pubblicità

TorinoFC_1906 : ??? | L'amichevole delle 18.30 contro il @fkmladaboleslav sarà trasmessa in diretta su Torino Channel ??… - And71and : @MarcelloRancati @apuntobracco su torino channel...la renderanno credo visibile nella sezione video del sito come la scorsa amichevole - pccpla : RT @RenatoMaisani: #Bremer è pronto a lasciare il ritiro del Torino già in giornata, mentre i compagni saranno impegnati in amichevole cont… - NandoPiscopo1 : @ferrix88 @GreenMidnight1 @teo_acm Per dire, esempio stupido, già da stamattina bremer non convocato per l'amichevole di oggi del torino - DanyRoss70 : RT @MatthijsPog: ??? Bremer non andrà in Amichevole con il Torino, è rimasto in Hotel. [Romeo Agresti-Juventibus] -