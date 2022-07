Superenalotto oggi | estrazione vincente e numeri 19 luglio 2022

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) -, ecco l'dicon idel 19. Nessun 6 né 5+1, mentre sono 7 ad aver centrato la quota prevista per i 5, portandosi a casa rispettivamente 33.350,41 euro. Ivincenti sono: 2, 17, 27, 44, 78, 79, numero jolly 59, SuperStar 1. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 241.300.000,00 euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni e 10eLotto: 19 luglio, numeri vincenti! Ora passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell'estrazione odierna del Simbolotto: l'Ombrello (28), il ...LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI Dopo gli esiti del Superenalotto, leggiamo insieme quelli del Lotto e del 10eLotto, dando così il via al nostro consueto itinerario tra le lotterie del giorno. Il concorso del 19 luglio del Superenalotto ha fatto registrare ancora una volta vincite importanti in tutta Italia.