Se le ingerenze a favore di Draghi sono benedette Socci | quello che nessuno dice

(Di martedì 19 luglio 2022) La nostra crisi di governo? Ci pensano gli stranieri. Non disturbiamoli con le fastidiose opinioni degli italiani. Sanno loro - all'estero - cosa è bene per noi. Massimo Giannini, direttore della Stampa, scrive che su Mario«la Casa Bianca e l'Eliseo, la Commissione europea e la cancelleria tedesca» stanno premendo «per chiedergli tutti la stessa cosa: ripensaci, ritira le dimissioni, resta al tuo posto». «Lo contatta anche Volodymyr Zelensky», aggiungono Simoni e Lombardo sullo stesso giornale. Non sia mai che il presidente ucraino rinunci a fare le sue pressioni per orientare la crisi di governo italiana secondo il suo volere. Nei giorni scorsi pure il presidente e capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber, aveva definito «irresponsabile e incomprensibile» lo strappo del M5S sul governo. Si tratta del governo italiano e del Parlamento ...

