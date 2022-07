Sale sulle strade contro il caldo: il metodo olandese per fermare lo scioglimento dell'asfalto (Di martedì 19 luglio 2022) "Oggi abbiamo cosparso di Sale le strade. Sembra abbastanza folle, in piena estate. Ma lo facciamo per proteggere l'asfalto". Così su Twitter il Comune di Hardenberg, in Olanda, ha Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) "Oggi abbiamo cosparso dile. Sembra abbastanza folle, in piena estate. Ma lo facciamo per proteggere l'". Così su Twitter il Comune di Hardenberg, in Olanda, ha

1boisalvatge1 : @LauraX_mar Sapore di sale sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua, e ti… - tell_sale : @ViaEmilia771 Perché noi abbiamo una cultura mammesca. La mamma è la mamma, la famiglia ecc... Ciò ha permesso di c… - Albertoalvicae1 : @mariannaaprile Oppure potrebbe Draghi dare una lezione di politica mettendo un po’ di puntini sulle i. A partire d… - tempestaper13 : @albizup @IlgoldiDhorasoo @marcullo02 @TeofiloSteven Se il belga è lista a secondo me esce 100% adli non credo Diaz… - marbellapelato : @LucaC_01 Mi farei legare ad un palo per essere fustigato con un flagello mentre mi spalma il sale sulle ferite -