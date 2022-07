Rogo boschi in Versilia, evacuate preventivamente 40 persone (Di martedì 19 luglio 2022) I vigili del fuoco spiegano che a causa del vasto incendio scoppiato in località Bozzano a Massarosa (Lucca) che "a fronte della grave situazione si è reso necessario evacuare preventivamente circa 40 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) I vigili del fuoco spiegano che a causa del vasto incendio scoppiato in località Bozzano a Massarosa (Lucca) che "a fronte della grave situazione si è reso necessario evacuarecirca 40 ...

Pubblicità

LaMadreBadessa : RT @AnsaToscana: Rogo boschi in Versilia, evacuate per precauzione alcune case. A Massarosa: stop bretella autostradale. In azione Canadair… - vab_larciano : RT @AnsaToscana: Rogo boschi in Versilia, evacuate per precauzione alcune case. A Massarosa: stop bretella autostradale. In azione Canadair… - AnsaToscana : Rogo boschi in Versilia, evacuate per precauzione alcune case. A Massarosa: stop bretella autostradale. In azione C… - infoitinterno : Vigili fuoco ancora al lavoro per spegnere rogo boschi Trentino - TheHunter_68 : RT @AnsaTrentinoAA: Vigili fuoco ancora al lavoro per spegnere rogo boschi Trentino. In fiamme una settantina di ettari sulla Panarotta |#A… -