Riabilitazione del pavimento pelvico: cos’è e quando è utile (Di martedì 19 luglio 2022) Ancora oggi, purtroppo, permangono dei tabù intorno ad argomenti che riguardano la sfera intima. Non parliamo solo di rapporti sessuali, ma anche di problematiche legate al dolore pelvico o ad esempio, all’incontinenza urinaria a seguito del parto. “Situazioni” comuni dunque, che capitano un po’ a tutti e a tutte nel corso della propria vita. Nonostante ciò, non se ne sente parlare abbastanza, così come dei trattamenti possibili ed efficaci che possono andare ad agire in modo mirato su queste condizioni. Un esempio è la Riabilitazione del pavimento pelvico. Ne avevi già sentito parlare? Si tratta appunto di uno specifico tipo di Riabilitazione utile in presenza di quelle problematiche inerenti tanto all’ambito ginecologico, quanto a quello urologico (sì, può essere di grande aiuto ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) Ancora oggi, purtroppo, permangono dei tabù intorno ad argomenti che riguardano la sfera intima. Non parliamo solo di rapporti sessuali, ma anche di problematiche legate al doloreo ad esempio, all’incontinenza urinaria a seguito del parto. “Situazioni” comuni dunque, che capitano un po’ a tutti e a tutte nel corso della propria vita. Nonostante ciò, non se ne sente parlare abbastanza, così come dei trattamenti possibili ed efficaci che possono andare ad agire in modo mirato su queste condizioni. Un esempio è ladel. Ne avevi già sentito parlare? Si tratta appunto di uno specifico tipo diin presenza di quelle problematiche inerenti tanto all’ambito ginecologico, quanto a quello urologico (sì, può essere di grande aiuto ...

