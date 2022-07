Quando gareggia Filippo Tortu nella semifinale dei 200 metri? Data, programma, orario, tv Mondiali atletica (Di martedì 19 luglio 2022) L’Italia si stringe attorno a Filippo Tortu, che nella notte italiana di mercoledì 20 luglio cercherà di essere protagonista ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 sarà impegnato nella semifinale dei 200 metri alle ore 04.10, l’obiettivo sarà quello di staccare la qualificazione per la finale in programma il giorno dopo. Il velocista lombardo ha fornito segnali confortanti vincendo la batteria con il tempo di 20.18 e a Eugene (Oregon, USA) insegue il secondo atto conclusivo della carriera in una rassegna iriData dopo quello di tre anni fa sui 100 metri a Doha. Filippo Tortu sarà chiamato a fronteggiare il fuoriclasse Erriyon Knighton, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) L’Italia si stringe attorno a, chenotte italiana di mercoledì 20 luglio cercherà di essere protagonista ai2022 dileggera. Il Campione Olimpico della 4×100 sarà impegnatodei 200alle ore 04.10, l’obiettivo sarà quello di staccare la qualificazione per la finale inil giorno dopo. Il velocista lombardo ha fornito segnali confortanti vincendo la batteria con il tempo di 20.18 e a Eugene (Oregon, USA) insegue il secondo atto conclusivo della carriera in una rassegna iridopo quello di tre anni fa sui 100a Doha.sarà chiamato a fronteggiare il fuoriclasse Erriyon Knighton, ...

