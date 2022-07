Nicolas Vaporidis | il gesto fa discutere

Leggi su formatonews

(Di martedì 19 luglio 2022)è vincitore dell’Isola Dei Famosi, ma attenzione, in queste ore ha scatenato una vera e propria bufera sul web. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. In queste ore sul web è scoppiato il caos, a quanto sembra alcuni hater non avrebbero preso affatto bene il nuovo tatuaggio di. Infatti, in molti sostengono che l’ex naufrago si sia omologato agli altri vip. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto veramente.si fa un nuovo tatuaggio, ma i fan non accettanoNelle ultime ore, è stato sommerso dalle critiche. Il motivo? Ad alcune persone non sarebbe piaciuto il suo nuovo tatuaggio. Insomma, l’ex naufrago dopo giorni di assenza dall’Italia e dopo aver patito la fame, ...